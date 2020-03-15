الخرطوم 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واساستقبل وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس بمكتبه اليوم، القائم بالأعمال الأمريكى بالسودان برايان شوكان.وأكد الوزير خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية بجانب تعزيز الاتفاقيات الثنائية في مجالات التدريب ورفع القدرات وأعمال الأدلة الجنائية والأمن .وأشار إلى أن الوزارة وفي ظل آلية الأمن الداخلي لها ستعمل وفق معايير تراعي فيها الشفافية وحقوق الإنسان عبر خبراء في هذا المجال بما يحقق أمن وسلامة الوطن والمواطن .ولفت الانتباه إلى أن وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة قدما أعمالاً كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وفق القوانين الدولية وبتبادل معلومات مع منظمات الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بجانب تطبيق أنظمة حديثة تعنى بمكافحة الجريمة .بدوره، أشار القائم بالأعمال الأمريكي تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ببناء علاقة محكمة قائمة على أسس متينة، مشيدًا بالأداء المتطور للشرطة السودانية وتأمينها للفترة الانتقالية عقب الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا بجانب ضبطها للخلية الإرهابية التي تعمل على صناعة المتفجرات مما يؤكد احترافية الشرطة السودانية ومقدرتها على كشف الجرائم المعقدة.// انتهى //18:47ت م0150