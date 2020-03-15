الخرطوم 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأصدرت السلطة القضائية في السودان اليوم قراراً بتعليق العمل جزئياً في كل المحاكم لتجنب الازدحام ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وقررت تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية باستثناء الاستئنافات المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استثنائية والتنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات، بجانب تعليق العمل في المحاكم الجنائية الابتدائية في القضايا التي يكون المتهمين فيها بالضمان، ماعدا الاستئنافات أمام المحكمة العامة، وقضايا الحراسات فيما عدا الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد.وأجاز القرار للقضاة المشرفين بمحاكم الأحوال الشخصية باستثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالإشهادات والإعلامات الأولية وخلافه.ووجهت رئيس القضاء نعمات عبدالله محمد خير مشرفي المحاكم بالتنسيق مع مديري الأجهزة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام بالمحاكم، والتي من شأنها أن تحقق الغرض من المنشور.// انتهى //18:48ت م0152