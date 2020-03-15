عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد.وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، إن الحالة المصابة بكورونا تعود لامرأة عراقية الجنسية وهي الآن تخضع للعلاج والحجر الصحي.وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، قد أعلن صباح اليوم تسجيل ست إصابات بالفيروس، تعود الحالة الأولى لمواطن أردني قادم من بريطانيا يوم الثامن من مارس، والحالة الثانية لسائح فرنسي وثلاثة مرافقين له، والحالة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت الأردن بعد إقامتها ليومين في البلاد وكانت قادمة من مصر.// انتهى //19:14ت م0156