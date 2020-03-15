عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأصدر المجلس القضائي في الأردن، اليوم، قراراً بتأجيل النظر في جميع الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم، إلى منتصف شهر أبريل المقبل؛ للحفاظ على صحة المراجعين وللحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال في بيان صحفي، أنه لا حاجة لحضور الخصوم، وفق المواعيد المُعدة لهذا الغرض والمُعلنة على موقع المجلس القضائي، ونقابة المحامين الأردنيين، وعدِّ أطراف القضايا متفهمين للموعد الجديد المحدد، وعدِّ هذه المدة جزءاً من العطلة القضائية للعام الحالي.وأشار إلى أن المحاكم ستستمر بالنظر في بعض الدعاوى والطلبات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير، والقضايا الجزائية التي يوجد فيها موقوفون، واستقبال الطعون القانونية.وقال المجلس، إنه سيعيد النظر في بنود القرار وفقاً للتطورات والمستجدات التي قد تطرأ.// انتهى //19:23ت م0159