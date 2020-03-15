مسقط 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (19-cOVID) لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي؛ مما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى (۲۲) حالة (۱۸) منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا ويجري التقصي الوبائي عن حالتين.وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، فضلاً عن المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.// انتهى //19:25ت م0160