عام / ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 51 حالة
الأحد 1441/7/20 هـ الموافق 2020/03/15 م واس
جوهانسبرغ 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس
كشف وزير صحة جنوب أفريقيا زويلي مكيزي اليوم، أن عدد الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا ارتفع إلى 51 شخصًا، بعد أن جاءت نتيجة تحاليل 13 شخصا إيجابية.
وأوضح أنه تم تسجيل سبع حالات في "جوتنغو" و خمسة في "كيب" الغربية، وحالة واحدة في كوازولو ناتال ، مشيرا إلى أن جميع المرضى زاروا دولا أوروبية، باستثناء حالة واحدة كانت قد سافرت إلى إيران.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس وزراء جنوب أفريقيا ويناقش وضع المرض.
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19:40ت م
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