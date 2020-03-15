جوهانسبرغ 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسكشف وزير صحة جنوب أفريقيا زويلي مكيزي اليوم، أن عدد الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا ارتفع إلى 51 شخصًا، بعد أن جاءت نتيجة تحاليل 13 شخصا إيجابية.وأوضح أنه تم تسجيل سبع حالات في "جوتنغو" و خمسة في "كيب" الغربية، وحالة واحدة في كوازولو ناتال ، مشيرا إلى أن جميع المرضى زاروا دولا أوروبية، باستثناء حالة واحدة كانت قد سافرت إلى إيران.ومن المقرر أن يجتمع مجلس وزراء جنوب أفريقيا ويناقش وضع المرض.// انتهى //19:40ت م0163