عام / الصحة الإماراتية تعلن شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا المستجد
الأحد 1441/7/20 هـ الموافق 2020/03/15 م واس
أبوظبي 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس
أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " بدولة الإمارات شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى, وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.
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20:39ت م
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