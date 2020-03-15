أديس أبابا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسألغى مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا كان مقررا عقده الخميس بشأن تنفيذ إعلان المدارس الآمنة في تعزيز التعليم للأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة في القارة.ويأتي إلغاء اجتماع المجلس بسبب مخاوف من فيروس كورونا ، بعد تسلمه توصية من المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض بعدم عقد أي اجتماعات للاتحاد الأفريقي يتجاوز في أعضائه الـ 50 شخصا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.وتضمنت توصيات المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، توصية بعدم السماح لعقد أي تجمع يشارك فيه أكثر من 1000 شخص أو حدث يمكن أن ينتشر فيه ويتفشي المرض بسرعة.واستثنى المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في توصياته الاجتماعات المهمة والعاجلة.//انتهى//21:05ت م0167