عام / الأردن تسجل عاشر إصابة بفيروس كورونا
الأحد 1441/7/20 هـ الموافق 2020/03/15 م واس
عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت في بيان صحفي تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا لمواطنيين أردنيين ؛ ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن إلى (10) حالات.
وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر،أن أحد المصابين بالفيروس هرب من المستشفى، وعُمّم عليه والبحث جار ٍ عنه من قبل الشرطة.
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21:21ت م
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