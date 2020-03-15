عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت في بيان صحفي تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا لمواطنيين أردنيين ؛ ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن إلى (10) حالات.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر،أن أحد المصابين بالفيروس هرب من المستشفى، وعُمّم عليه والبحث جار ٍ عنه من قبل الشرطة.// انتهى//21:21ت م0168