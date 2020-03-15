الباحة 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.كما وجه سموه المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .// انتهى //21:25ت م0170