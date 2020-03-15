حائل 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتب سموه بقصر أجاء اليوم, اجتماعا بشأن الإجراءات الوقائية للمنطقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الجهات ذات العلاقة.وأكد سموه أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في إدارتها الأزمة تجاه والتصدي لفيروس كورونا اتبعتها دول كبرى، موضحاً بأنها من أبرز الدول الأقل إصابة والأكثر احترازية وشفافية تجاه الأزمة العالمية، رافعاً الشكر للقيادة الحكيمة على اهتمامها بكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.من جانبه أصدر سموه توجيها خلال الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات ولجنة عليا برئاسة سموه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ولجنة تنفيذية برئاسة وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وتضم القطاعات المعنية، تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لمتابعة ما يستجد حول فيروس كورونا المستجد واتخاذ القرارات اللازمة إن استدعى الوضع.كما أصدر سموه توجيها للحد من التجمعات بمنع استقبال المطاعم والمقاهي المرتادين والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، مهيباً سموه بالجميع للالتزام بكل ما صدر من قرارات احترازية حتى لايتعرض المخالف للمساءلة والعقوبات القانونية، موضحاً بأن كل القرارات التي سبقت احترازية وبأن الوضع الصحي للمملكة مطمئن حالياً.حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري ومساعدوه ومدير الهلال الأحمر بالمنطقة عبدالرحمن اليحيا ووكيل أمين منطقة حائل لشؤون الخدمات المهندس أحمد المرشدي.// انتهى //21:39ت م0172