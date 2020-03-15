حائل 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسحصلت إمارة منطقة حائل على توصية شهادة "الأيزو" من شركة "انترتك" بعد انتهاء أعمال التدقيق اليوم في الاجتماع الذي رأسه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في صالة الاجتماعات بديوان الإمارة.وكانت أعمال التدقيق على إجراءات عمل إمارة منطقة حائل قد بدأت قبل سبعة أشهر بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وإشراف رئيس لجنة الجودة وكيل الإمارة بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية في إجراءات عمل المنظمة.من جهته أوصى مدقق الشركة اليوم بعد انتهاء أعمال التدقيق بالتوصية بمنح شهادة "الأيزو" (2015: 9001 ISO) وبذلك تكون إمارة حائل أول إمارة على مستوى إمارات المناطق تحصل على شهادة "الأيزو" بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.// انتهى //21:40ت م0173