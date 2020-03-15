الدمام 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واستمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية - بفضل الله - من القبض على أحد الجناة بعد قتله مواطناً والهروب من موقع الحادثة .وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه نتيجة لخلاف بين الجاني و المجني عليه قام بضربه بأداة حديدية على رأسه وبأماكن متفرقة من جسمه ، ومن ثم أضرم النار بالمركبة وبداخلها المجني عليه ، وذلك في منطقة صحراوية بمحافظة النعيرية ، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.// انتهى //21:55ت م0176