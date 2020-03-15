نجران 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسوجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطاري نجران وشرورة، لفحص القادمين ، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد، صباح غد الإثنين.// انتهى //22:12ت م0179