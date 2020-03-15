فيينا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، بالاهتمام بالمواطنين ورعاية مصالحهم في الخارج ومتابعة شؤونهم كافة وتلبية متطلباتهم، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية النمسا، الذين أُلغيت رحلة عودتهم إلى المملكة اليوم.وطمأن سمو السفير المواطنين بأنهم محل اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- التي لا تألو جهدًا عن تذليل كامل العقبات وتوفير كافة الاحتياجات لمواطنيها في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أنه تم تأمين السكن للمواطنين السعوديين الذين لم يتمكنوا من المغادرة، وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم إلى حين عودتهم إلى المملكة بحفظ الله ورعايته.// انتهى //22:26ت م0181