الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات "تحدي أبشر" ، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -، كما سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل ، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.ويأتي هذا التأجيل تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.// انتهى //22:30ت م0182