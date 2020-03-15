الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة التزام الجميع بتدابير الصحّة العامة المتعلقة بمكافحة الفيروس .ونوه رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة وتهدف إلى حماية الإنسان من هذا الفيروس.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية والعمل على تطبيقها بشكل دقيق حفاظاً على السلامة والصحة العامة .وقال الدكتور مفلح القحطاني: " إن القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات هي قرارات استثنائية مهمة تهدف إلى حماية الإنسان وسلامته وصحته، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه ، وأن يديم على الجميع الصحة والسلامة .// انتهى //22:35ت م0183