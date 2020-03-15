عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، أنها اتخذت بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل مخيمات اللجوء بالأردن.وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية، أنها منعت الزيارات والخروج من المخيمات ومنع الاختلاط، حرصاً على سلامتهم وتفادياً لأية أخطار قد تهدد صحتهم وتماشياً مع أعلى المعايير الصحية المتبعة في هذا الخصوص.// انتهى//22:59ت م0184