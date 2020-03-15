جدة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واستمكن طاقم سفينة حرس الحدود (خيبر) بمنطقة مكة المكرمة اليوم، من إخلاء بحار فلبيني الجنسية يبلغ من العمر 31 عاماً، تعرض لإصابة على متن إحدى السفن وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي في مياه البحر الأحمر.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) تلقى اتصالًا يفيد بوجود حالة إصابة لأحد أفراد طاقم السفينة، ( Mercurial Vigro ) ، وتحمل علم جمهورية جزر مارشال ، ويحتاج إلى إخلاء طبي؛ فقد تم تحديد موقع السفينة ،و التواصل من قبل مركز التنسيق مع السفينة وحُدّدت نقطة التقاء وإبلاغه التوجه إليها.وأكد القريني أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، وحالته الصحية مستقرة -ولله الحمد-، وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.// انتهى //23:04ت م0186