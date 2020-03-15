الجزائر 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الجزائرية اليوم التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن اتخاذ هذا القرار جاء بأمر من الرئيس الجزائري، وبعد التشاور مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، وذلك من أجل الحد من تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر.وأضاف المصدر ذاته أنه جرى تحديد 17 مارس الجاري تاريخاً لبدء سريان هذا القرار، الذي سيكون مرفقا بترتيبات لإجلاء المواطنين الجزائريين الزائرين في فرنسا.وأحصت وزارة الصحة الجزائرية اليوم 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 48 حالة، تسبب فيها مغتربون جزائريون في فرنسا زاروا الجزائر مؤخراً.// انتهى //23:05ت م0187