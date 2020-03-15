دار السلام 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسحث وزراء الصحة بدول مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقي "سادك" الدول الأعضاء في المجموعة على تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في أنظمة الصحة العامة لضمان تحقيق الأمن الصحي.جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء صحة المجموعة في مدينة "دار السلام" التنزانية اليوم, لبحث سبل مواجهة تهديد فيروس كورونا المستجد .وشارك في الاجتماع وزراء صحة أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو ومالاوي و جزر موريس وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي, وتبادلوا المعلومات بشأن تفشى الفيروس, واتفقوا على تنسيق الجهود للاستعداد ومكافحته في المنطقة.وأكد الوزراء ضرورة وضع خطط وطنية للاستعداد والرد وتدبير تمويل طارئ لسد الفجوات في عملية الوقاية والعمل من أجل التخفيف من تأثير الفيروس وتشجيع إجراءات الوقاية الصحية منه.وأعربوا عن تقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية والصين والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض لمكافحة الفيروس، وتعهدوا باستمرار تضامن مجموعة "سادك" مع الصين والدول الأخرى التي تضررت جراء هذا الفيروس.واتفق الوزراء على وضع آلية لتبادل المعلومات بشأن قضايا الصحة العامة، وأوصوا بضرورة تعليق الاجتماعات المباشرة بدول منطقة المجموعة بصورة مؤقتة.// انتهى //23:28ت م0188