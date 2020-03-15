بغداد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسفرضت خلية الأزمة الحكومية العراقية حظر التجوال في بغداد ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأفادت الخلية في بيان بأن حظر التجوال يبدأ من الساعة 11 مساء الثلاثاء الموافق 17 شهر مارس الحالي ولغايه 24 منه .وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية كما استثنى القرار وسائل الإعلام المرخصة والدبلوماسيين والحركة الخاصة بتجارة المواد الغذائية كما قررت اللجنة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى الرابع والعشرين الشهر الحالي فضلا عن وقف التنقل بين المحافظات .// انتهى //23:31ت م0189