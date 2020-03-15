الأحساء 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء ألقت اليوم القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيامه بإطلاق النار على زميل له سابقا ،في محافظة الأحساء ، مما أسفر عنه إصابته في فخذه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة - ولله الحمد - ، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الحادثة .// انتهى //23:31ت م0190