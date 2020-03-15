إسلام آباد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 53 حالة مؤكدة بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت مصادر طبية باكستانية أن معظم الحالات الجديدة ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران.وبيّنت أن 35 حالة من إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان تتواجد في إقليم السند الجنوبي، مع تسجيل أول إصابة في مدينة لاهور عاصمة إقليم السند ظهرت في سيدة ـ 54 ـ عاماً عادت من المملكة المتحدة، فضلاً عن الإصابات التي تم تسجيلها في وقت سابق بالعاصمة إسلام آباد وإقليم بلوشستان ومنطقة جيلجيت بلتستان.وأضافت أنه تم وضع العشرات من الحالات المشتبهة في الحجر الصحي في المستشفيات الحكومية التي تم تخصيصها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.// انتهى //23:58ت م0192