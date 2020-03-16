الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسوجه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساء اليوم رسالة للمواطنين تم بثها عبر حساب وزارة الصحة في تويتر ، قال فيها : نعيش تحدياً كبيراً ، حيث أن فيروس كورونا الجديد ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع ونحن جزء من هذا العالم، لافتاً النظر إلى أن قيادتنا الحكيمة ولله الحمد قامت بمجموعة من الاحترازات لحماية المواطنين ، مشيراً إلى أن التحدي كبير وأن التعاون مطلوب من الجميع من خلال 4 نقاط مهمة وهي : " تجنب المصافحة بالكامل ، وغسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان السلامة خاصةً وأن اليدين أكبر ناقل للمرض ، وتجنب التجمعات بأنواعها حيث أنها وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص ، وإذا كان لديك أعراض أو قادم من خارج المملكة فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيداً عمن حولك لمدة 14 يوماً لسلامتك وسلامة من تحب " .وقال معاليه : تعاون الجميع مهمة وطنية وكلنا مسؤولين لتحقيق هذه المهمة ، ونحن معكم في مركز اتصال 937 ، معرباً عن شكره الدائم للجميع على تعاونهم.‏// انتهى //00:08ت م0193