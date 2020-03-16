المدينة المنورة 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020م واسدشنت المديرية العامة للجوازات خدمة (الاتصال المرئي) بجميع فروعها، سعياً منها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعه تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث قامت جوازات منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير جوازات المنطقة اللواء بدر بن معيوف المطيري اليوم بتدشين الخدمة عن طريق استقبال أول حالة لمواطن يرغب بالتواصل مع مدير عام الجوازات عبر الاتصال المرئي (عن بعد) لعرض مشكلته لإيجاد الحلول المناسبة.وأوضح مدير قسم العلاقات والإعلام بجوزات منطقة المدينة المنورة المقدم سليمان الحربي أن خدمة الاتصال المرئي تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنيين والمقيمين لعرض ملحوظاتهم والمشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم دون تحميلهم مشقة وعناء السفر للمقر الرئيس بالمديرية العامة للجوازات بالرياض وذلك بالتنسيق والتوجه لقسم العلاقات والإعلام بالمنطقة أو عن طريق الإيميل الرسمي للمنطقة madinapassport@gdp.Gov.sa .وأضاف أن هذه الخدمة تأتي امتدادا لقنوات التواصل الأخرى للمديرية العامة للجوازات كالبريد الإلكتروني gdp.gov.sa@٩٩٢ والموقع الإلكتروني www.gdp.gov.sa وكذلك حسابات الجوازات الرسميه في مواقع التواصل الاجتماعية ومركز الاتصال الموحد ٩٩٢ وتلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملحوظات ومقترحات المستفيدين من خدمات الجوازات.// انتهى //00:19ت م0194