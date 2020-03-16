باريس 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 5423 إصابة مؤكدة في فرنسا .وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات بلغ 36 حالة وفاة بسبب الفيروس، مما يرفع العدد إلى 127 حالة وفاة حتى اليوم .وتعد هذه الزيادة في الإصابات و عدد الوفيات الأكبر في فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها في شهر يناير الماضي.// انتهى //00:41ت م0196