الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واستابع وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف مع عمداء التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد في الجامعات السعودية بمقر الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مستوى الخدمات الإلكترونية التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات عبر المنصات الرقمية.وأوضح الدكتور الخريف أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم وبتوجيهات ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي استكمالًا للجهود الوقائية المتبعة لمواجهة مستجدات الوضع الصحي القائم لفيروس كورونا، والاطمئنان على استمرارية التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية في مختلف مناطق المملكة بكفاءة وجودة عالية.كما استعرض الدكتور الخريّف خلال الاجتماع خطط التعلّم الإلكتروني البديلة، والتي بدأت الجامعات بتطبيقها عبر عماداتها الإلكترونية ومراكز التعليم عن بُعد على خلفية قرار تعليق الدراسة، داعياً مسؤولي التعليم عن بُعد في الجامعات إلى استمرار تقديم الخدمات بشكل فعّال لخدمة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل بشكل مباشر مع الوزارة للاطلاع على كل المستجدات أولاً بأول وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات التعليمية البديلة للطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الجامعي.// انتهى //01:00ت م0198