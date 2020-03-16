القاهرة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 126 حالة حتى الآن.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إن الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.وأشار إلى خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحا أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم من المصريين.//انتهى//01:28ت م0201