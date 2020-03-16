القاهرة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واساستضاف الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي اليوم بمقر الملحقية، الاجتماع الطارئ الثاني للملاحق والمستشارين الثقافيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جمهورية مصر العربية، بحضور مديرة عام الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية الدكتورة رشا كمال.وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، أن المشاركين أكدوا على أهمية متابعة جميع المستجدات حول الفيروس المستجد (كورونا الجديد) من مصادرها الرسمية، وذلك للحد من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر بين الطلبة، مشيرين إلى أنه قد جرى مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، للنظر في إمكانية تمديد مدة التعليق لفترة أخرى لتكون شهرا، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة، ولإعطاء مزيداً من الوقت لحين احتواء الفيروس وزوال الوباء وانحساره.//انتهى//01:38ت م0202