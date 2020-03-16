الرباط 20 رجب 1441ه موافق 15 مارس 2020 م واسوجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة المغربية، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، سترصد له اعتمادات مالية بمبلغ 10 ملايين درهم مغربي.وأوضح بيان الديوان الملكي المغربي اليوم أن هذا الصندوق سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.وأضاف المصدر أن الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، سيُرصده لدعم الاقتصاد المغربي، من خلال مجموعة من التدابير، لاسيما مواكبة القطاعات الأكثر تأثراً بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على فرص العمل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.// انتهى //02:03ت م0204