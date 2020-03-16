الباحة 20رجب 1441 هـ الموافق 15مارس 2020 م واستابع مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق, تواصل طلاب وطالبات المدارس ‬⁩تلقي دروسهم من منازلهم عبر شبكة قنوات عين, فيما تعمل لجنة التعلّم عن بعد بالإدارة على دعم المستفيدين وتذليل المعوقات.وثمّن الدكتور الجالوق تفاعل الأسر مع هذا القرار وحرص منسوبي التعليم، وتفاعل الطلاب والطالبات وقدرتهم على التعلم الذاتي، مؤكداً أن ذلك يعكس الوعي الكبير بأهمية استمرارية التعليم وضمان عدم انقطاعه, حيث أنه يدعم توجهات الدولة ممثلة في وزارة التعليم نحو هذا النوع من التعليم.وأشار مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة إلى أن البث عبر شبكة قناة سيستمر طوال فترة التعليق حسب الجداول المعلنة من الوزارة، وسيكون البث مباشراً بشكل يومي من الساعة 8 صباحاً إلى 12:30 ظهراً ويُعاد طوال اليوم .// انتهى //02:15ت م0206