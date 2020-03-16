نيويورك 20رجب 1441 هـ الموافق 15مارس 2020 م واسأعلن رئيس بلدية نيويورك اليوم الأحد أنّه سيُعلق بدءا من غدا الإثنين كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1,1 مليون طالب، للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي "يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الغد، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية".وأضاف أن المدارس سيُعاد فتحها "في موعد أقصاه 20 أبريل"، غير انه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.// انتهى //02:42ت م0207