بوينوس ايرس 20رجب 1441 هـ الموافق 15مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم الأحد أن الأرجنتين ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال فرنانديز في مؤتمر صحافي "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين"، موضحا أن الإجراء يشمل فقط الوافدين الى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها. وسيبقى هذا الاجراء، بالاضافة الى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 مارس.// انتهى //02:50ت م0208