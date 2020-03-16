كانبيرا 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الاسترالية كانبيرا اليوم الاثنين حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانييل أندروز "الصلاحيات لم تستخدم من قبل. آمل أن يعطي ذلك شعورًا واضحًا بشأن الطبيعة غير المسبوقة لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه". وستستمر حالة الطوارئ في ولاية فيكتوريا لمدة أربعة أسابيع ابتداء من اليوم الاثنين حيث سيتم منح السلطات صلاحيات عزل الأماكن والأشخاص، واحتجازهم، وتقييد الحركة، ومنع دخول الأماكن لحماية الجمهور.يشار ان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا وصل الى أكثر من 300 حالة من بينها خمسة حالات وفاة.// انتهى //07:18ت م0004