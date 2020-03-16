عدن 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسفككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بمقر نقطة الارتباط الثالثة بخط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن.وقالت مصادر ميدانية إن الفرق الهندسية التابعة للواء الاول عمالقة قامت باتلاف وتفكيك عدداً من العبوات الناسفة التي قامت مليشيات الحوثي بزرعها في محيط النقطة الثالثة لضباط الارتباط.وأضافت المصادر بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لألوية العمالقة أن مليشيا الحوثي استغلت انسحاب ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة احتجاجا على عملية قنص تعرض لها مؤخرا ضابط الارتباط في القوات العقيد محمد الصليحي وقامت بزرع العبوات الناسفة في مقر نقطة ضباط الارتباط الثالثة.وتأتي العملية بعد يوم واحد من تفجير مليشيات الحوثي مقر ضباط الارتباط في النقطة الخامسة شرق مدينة الحديدة بطريقتها الإرهابية، حسب ما ذكره الموقع.// انتهى //07:44ت م0005