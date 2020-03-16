عدن 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسلقي ستة من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم للجيش اليمني فجر امس الأحد شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.وقال مصدر عسكري إن وحدة من الجيش نفّذت كميناً محكمًا لمجموعة من عناصر المليشيات أدى إلى مقتل ستة منهم وأسر آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.وأضاف المصدر أن من ضمن الآليات التي تم مصادرتها عربة قتالية على متنها كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.وفي محافظة الحديدة لقي ستة من مليشيا الحوثي مصرعهم في اشتباكات مع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة.كما أسرت القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب الحديدة قياديا ميدانيا في مليشيا الحوثي الانقلابية عقب صد محاولة تسلل للمليشيا في شمال غرب المدينة.// انتهى //07:49ت م0007