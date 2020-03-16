الباحة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة الجهات المعنية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها, بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات, والتأكد من إلتزامها بمعايير النظافة, وذلك حرصاً من سموّه على سلامة المواطنين والمقيمين.وأكد سموه أهمية العمل بصورة جادة لمتابعة كل ما تقدمه المطاعم والبوفيهات حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين, مشدداً على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة.ويأتي التوجيه اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات في المملكة لمنع انتشار الفيروس، واستكمالًا للجهود التي اتخذت، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.// انتهى //07:50ت م0008