عدن 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسقتل أربعة مدنيين وأصيب آخر، بانفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في عدد من مزارع وطرقات مديرية ميدي، شمال محافظة حجة، شمال غرب اليمن.وقال مدير عام مديرية ميدي العميد علي سراج في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن لغما أرضي حوثيا انفجر بدراجة نارية شمال قرية بني فايد في ميدي أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلين.وفي حادثة منفصلة قتل مسن في الستين من عمره إثر انفجار لغم حوثي آخر في إحدى المزارع بمنطقة الجعدة في ميدي، فيما أصيب في حادثة مماثلة لانفجار لغم مسن في الستين من عمره بذات المنطقة.وناشد السكان المحليون في المناطق المحررة من محافظة حجة البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام وبرنامج مسام بتطهير منازلهم ومزارعهم من الألغام الحوثية التي تحصد أرواحهم وتدمر ممتلكاتهم بشكل مستمر.// انتهى //07:53ت م0011