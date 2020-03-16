الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنّئ رئيس وزراء ماليزيا الجديد.محمد بن سلمان «سيف النزاهة».. لن ينجو شخص دخل في قضية فساد.ولي العهد تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني: المملكة تنسق مع دول العشرين لمكافحة كورونا.بتوجيه وزير الداخلية.. الجوازات تمدد تأشيرات الزيارة للحالات التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية لكورونا.إيقاف 298 متهماً في جرائم مالية بـ379 مليون ريال.متحدث الصحة لـ« الرياض»: الوضع الصحي في مكة المكرمة مطمئن.تدابير إضافية في مواجهة كورونا.. تعليق العمل 16 يومًا في الجهات الحكومية.منع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا بجوامع المملكة ومساجدها.«موانئ» توقف الرحلات البحرية بين المملكة وعدد من الدول باستثناء البضائع.وزير الصحة للمواطنين: تجنبوا المصافحة.«الداخلية» تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات «تحدي أبشر».سفارة المملكة في جاكرتا تؤمن السكن والمواصلات لجميع المواطنين حتى عودتهم إلى المملكة.// يتبع //08:16ت م0013