عام / الأرصاد تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1441/7/21 هـ الموافق 2020/03/16 م واس
المدينة المنورة 21 رجب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر.
وبينت أن الحالة التي تبدأ من الثانية فجراً، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
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