المدينة المنورة 21 رجب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر.وبينت أن الحالة التي تبدأ من الثانية فجراً، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.// انتهى //08:55ت م0017