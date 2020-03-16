طرابلس 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، وقد تم عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة النقص في المواد الغذائية بالأسواق، من خلال فتح الإعتمادات الفورية للتجار من أجل جلب المواد الغذائية للأسواق بيع النقد الأجنبي بالرسم المعتمد.وأشارت الصحف إلى توجيه وتعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر،لوزارة الصحة لرفع حالة الطوارئ القصوى وتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها المواطن لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنها ستتكفل بإنشاء مستشفى طوارئ بنطاق قاعدة بنينا التي تضم مطار بنينا الجوي -المنفذ الجوي الوحيد شرقي البلاد- لمواجهة فيروس كورونا.وتطرقت إلى إغلاق ليبيا كافة المطارات الليبية والمنافذ البرية بدءاً من اليوم لمدة ثلاثة أسابيع ضمن الإجراءات الإحترازية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي من أجل مجابهة تسلل فبروس كرونا.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ، موضحة استمرار تصاعد خرق الهدنة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب العاصمة منها صلاح الدين والرملة وعين زارة، وعلى مشارف مصراتة، منوهة أن الجيش كثف غاراته الجوية من منطقة بوقرين حتى مصراتة ودمر العديد من الأهداف العسكرية، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى بين قوات الوفاق .// انتهى //08:57ت م0018