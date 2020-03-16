جدة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ،على محافظتي القنفذة ، والليث ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً .// انتهى //09:44ت م0024