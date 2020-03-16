عام / الأرصاد تُنبه من أتربة مُثارة على محافظتي القنفذة والليث
الاثنين 1441/7/21 هـ الموافق 2020/03/16 م واس
جدة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ،على محافظتي القنفذة ، والليث ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً .
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