الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:55ت م0026