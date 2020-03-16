جيزان 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسنفذت بلدية وادي جازان ممثلة بإدارة صحة البيئة جولات تفتيشية على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة بمركز وادي جازان.وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن الجولة أسفرت عن مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إغلاق ومخالفة عدد من المحلات التي تفتقر للاشتراطات البلدية.وأشار الألمعي أن الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية تأتي بمتابعة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة تعزيزاً للدور الذي تقوم به الأمانة والبلديات في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //09:56ت م0027