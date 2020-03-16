بكين 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واستراجع أداء الاقتصاد الصيني بشدة خلال أول شهرين من العام الحالي على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني التي نشرت اليوم، تراجع الناتج الصناعي للصين الذي يقيس إنتاج قطاعات التصنيع والمناجم والمرافق بنسبة 5ر13 % خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وهذا التراجع هو الأول منذ بدء نشر بيانات الناتج الصناعي وهو ما يعزز التوقعات بانكماش الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي ليكون أول انكماش لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ 1976 .كما تراجعت مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 5ر20 % سنويًا، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني.في الوقت نفسه، شهد الانفاق الاستثماري على الأصول الثابتة الذي يمثل الانفاق على بنود مثل البنية التحتية والعقارات تراجعًا بنسبة 5ر24 %.// انتهى //09:57ت م0028