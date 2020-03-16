القاهرة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، مؤكداً بأن سياسة مصر دائماً كانت سنداً ودعماً للسودان خاصة خلال المرحلة الانتقالية الراهنة.وتناولت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن جولته في عدد من الدول العربية والأوروبية خلال الأسبوع الماضي كانت بهدف تسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادة العرب وعدد من المسؤولين الأوروبيين لشرح مسار التفاوض بشأن سد النهضة واستعداد مصر للتوصل إلى اتفاق عادل .وأشارت الصحف إلى أن إيطاليا أصبحت ثاني أكبر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا القاتل بعد الصين حيث وصل عدد الوفيات بها إلى 1441 شخصاً والإصابات إلى 21157 حالة.وتحدثت عن إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطة شاملة لمكافحة الوباء ومن بينها نشر قوات الجيش في الشوارع لتأمين المستشفيات والمحال التجارية وقوافل الطعام.// انتهى //10:02ت م0029