عام / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك يخصص أرقاماً هاتفية للتواصل دون الحاجة للمراجعة
الاثنين 1441/7/21 هـ الموافق 2020/03/16 م واس
تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس
خصص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عدداً من الأرقام الهاتفية للتواصل مع الفرع للرد على استفسارات المراجعين وطلباتهم .
وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مراجعيها ومنسوبيها ، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ، لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .
وأبان أن الأرقام المخصصة هي على النحو التالي :
1 ـ مكتب مدير عام فرع الوزارة - 0144211408 - 0144221205 تحويلة (150)
2 ـ إدارة شؤون المساجد - 0144221205 تحويلة (281)
3 ـ تطبيق الواتس أب - 0144211408 .
ودعا الجميع إلى مراعاة هذا الإجراء والتعامل معه لتجنب حاجة مراجعة الفرع ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه.
// انتهى //
10:03ت م
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