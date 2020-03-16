تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسخصص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عدداً من الأرقام الهاتفية للتواصل مع الفرع للرد على استفسارات المراجعين وطلباتهم .وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مراجعيها ومنسوبيها ، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ، لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .وأبان أن الأرقام المخصصة هي على النحو التالي :1 ـ مكتب مدير عام فرع الوزارة - 0144211408 - 0144221205 تحويلة (150)2 ـ إدارة شؤون المساجد - 0144221205 تحويلة (281)3 ـ تطبيق الواتس أب - 0144211408 .ودعا الجميع إلى مراعاة هذا الإجراء والتعامل معه لتجنب حاجة مراجعة الفرع ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه.// انتهى //10:03ت م0030