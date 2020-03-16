تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واستواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقراراً في أسعارها، وتوافر مخزون كاف واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أن الجولات استهدفت مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.وأبان أن الفرق الرقابية تعمل على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية بشكلٍ كافٍ، ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وإيجاد منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.وأكد المهندس الوباري استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بمختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وضبط حالات الغش إن وجدت وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن، حاثاً المستهلكين بالمنطقة على الإبلاغ عن ملحوظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم الموحد 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //10:04ت م0031