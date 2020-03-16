عام / أمين الحدود الشمالية يجتمع بمسؤولي الإدارات الرقابية بالأمانة والبلديات التابعة
الاثنين 1441/7/21 هـ الموافق 2020/03/16 م واس
عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس
اجتمع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري بمسؤولي الإدارات الرقابية بالأمانة والبلديات التابعة، وذلك في مقر الأمانة بعرعر .
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مجهودات وأعمال الإدارات الرقابية والبلديات التابعة خلال الفترة السابقة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا .
وأكد الشمري على أهمية الالتزام بالتوجيهات الطارئة والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم .
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10:16ت م
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