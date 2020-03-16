عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس‏اجتمع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري بمسؤولي الإدارات الرقابية بالأمانة والبلديات التابعة، وذلك في مقر الأمانة بعرعر .وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مجهودات وأعمال الإدارات الرقابية والبلديات التابعة خلال الفترة السابقة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا .وأكد الشمري على أهمية الالتزام بالتوجيهات الطارئة والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم .// انتهى //10:16ت م0033